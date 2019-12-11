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محافظات

أمن سفاجا يعيد طفلة عقب اختطافها من قبل سيدة منتقبة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:14 م
جريدة الدستور
كتب -علي عواد
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نجح ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، في إعادة طفلة رضيعة من الكيلو 40 على طريق قنا، وذلك عقب وقت قصير من خطفها بواسطة سيدة منتقبة، تبلغ من العمر 40 عاما، وتم ضبطها وتحرير محضر بالواقعة.

كان العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من قسم شرطة سفاجا يفيد بتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط سيدة تدعى "أسماء. ا"، عمرها 40 سنة، خطفت طفلة رضيعة من والدتها عن طريق المغافلة من داخل مجلس مدينة سفاجا.

تعود بداية الواقعة، عندما تقدمت سيدة تدعى "وفاء. ا" ببلاغ إلى قسم شرطة سفاجا عن خطف طفلتها الرضيعة، عمرها 10 أشهر، عن طريق المغافلة من داخل مجلس مدينة سفاجا، بعدما أوهمت المتهمة أم الرضيعة بمساعدتها في إيجاد وظيفة لزوجها، وذهبت معها لمجلس مدينة سفاجا، وطلبت منها تصوير بعض الأوراق، وتركت الأم طفلتها الرضيعة معها، وحينما عادت اكتشفت هروبها بالطفلة، وعلى الفور أبلغت قسم شرطة سفاجا بالواقعة.

وبإجراء التحريات من قبل ضباط مباحث سفاجا برئاسة الرائد مصطفى عكاشة، وإبلاغ الكمائن الأمنية على الطرق حول سفاجا. تبين أن المتهمة هربت بالطفلة المخطوفة مباشرة، متوجهة إلى قنا. وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة وبحوزتها الطفلة المخطوفة بالكيلو 40 طريق سفاجا - قنا.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت أمام المقدم أحمد أنور، رئيس مباحث القسم بالواقعة، وتم تحرير محضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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