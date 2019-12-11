غدًا.. احتفالية اليوم العالمى للغة العربية بجامعة دمياط

تنظم جامعة دمياط برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور، احتفالية باليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية، تحت رعاية الدكتور أسامة محمد العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.



ومن المقرر الاحتفال في حرم الجامعة الجديد غدًا الخميس، تحت عنوان "آليات وسبل النهوض باللغة العربية علميًا وتطبيقيًا".



وسوف يحضر الاحتفالية عدد من العلماء والمتخصصين في اللغة العربية فى مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى عمداء الجامعة ووكلاء الكليات.



وسيتم تسجيل الحضور في التاسعة والنصف صباحًا، أمام مدرج (207).