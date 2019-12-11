متظاهرون يهتفون في وجه عمر البشير.. شاهد رده

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، أثناء هتاف متظاهرين تجمعوا أمس الثلاثاء، أمام مقر نيابة الخرطوم ضد الرئيس المخلوع عمر البشير أثناء مغادرته مقر النيابة بعد ساعة من استجوابه في قضية الانقلاب العسكري.



وردًا على هذه الهتفات، رفع البشير يده إلى أعلى وابتسم للمتظاهرين وعلى ما يبدو حاول الترحيب بهم.



ومنذ أغسطس الفائت، يحكم المجلس العسكري البلاد بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، فيما تسيّر حكومة يقودها حمدوك الشؤون اليومية.