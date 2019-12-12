جمعية خاصة لإيواء الكلاب الضالة بالسيدة زينب

قال الدكتور مهران عبداللطيف، رئيس حي السيدة زينب، إنه تفق مع إحدى الجمعيات الخاصة بالرفق بالحيوان لتسليم الكلاب الضالة بدلًا من إعدامها والتخلص منها.



وأضاف "عبداللطيف"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه سيتم تخدير الكلاب الضالة بدلًا من سمها لتتمكن الجمعيات المختصة بالحيوان من أخذها، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي ضمن خطة عمل الحي على حل المشكلات التي تواجة المواطنين حسب تكليفات محافظ القاهرة بتوفير أكبر قدر من الرعاية للمواطنين والعمل على حل المشكلات.



وأوضح رئيس حى السيدة زينب، أن الحي السيدة يعتبر من أكبر الأحياء المتردد عليها زوار، نظرًا لوقوع أكثر من جهة حكومية ومستشفى والمزار الديني الأهم بمصر، وضريح اللسيدة زينب به.