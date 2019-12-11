تضئ شجرة عيد الميلاد.. سمكة تصدر شحنات كهربائية بغرابة

عرضت فضائية "euronews"، مقطع فيديو، من إضاءه سمكة الأنقليس شجرة عيد الميلاد، والتي بإمكانها إصدار شحنات كهربائية، وتعيش حوض للأسماك بحديقة تينيسي المائية في الولايات المتحدة الأمريكية.



لكن السمكة ليس أنقليسا عاديا، فهو موصول عن طريق ماء الحوض الذي يسبح فيه بشجرة عيد ميلاد متاخمة للحوض، وهو قادر على إضاءتها وإصدار أصوات منها كلما أراد ذلك.



ويقول خبراء إن التيار الذي تولده الأسماك الكهربائية البالغة قد يصل إلى 650 فولت، ورغم أنها أسماك ودودة فهي قادرة على صعق الأسماك الصغيرة حتى الموت أو إصابة الانسان بالشلل إذا ما حاول إزعاجها.





