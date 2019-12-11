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وكيل تعليم دمياط يعقد اجتماعا موسعا مع مديري الإدارت النوعية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:04 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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عقد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع موجهي عموم المديرية ومديري الإدارات النوعية والتعليمية، بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية، وسمير عوض مدير عام الشئون المالية والإدارية، ويحيى توما مدير عام الخدمات، ومحمد الحداد مدير عام التعليم الفني.

واستهل "سويلم" الاجتماع بالترحيب بالحضور، مهنئا المهندس محمد الحداد لتكليفه بشغل وظيفة مدير عام التعليم الفني، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، مؤكدا أنه اتسم اختيارهم بالشفافية والمصداقية والأمانة المهنية، وتطبيق كافة معايير الاختيار وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك، لضمان الاختيار الصائب في شغل تلك الوظائف.

وأكد وكيل الوزارة على متابعة المدارس والوقوف على مدى الانتهاء من شرح المناهج المقررة للنصف الأول من العام الدراسي، مشددا على إلغاء النقل أو الندب أو الإجازات، خلال فترة الامتحانات والتصحيح، إلا في الحالات الطارئة، والتأكيد على متابعة أعمال الامتحانات العملي، وسجلات أعمال السنة وتسليمها لكنترول المدرسة، مشددا على الانضباط التام بجميع المدارس، والحفاظ على سرية الورقة الامتحانية، والالتزام بالمواصفات المقررة، والوزن النسبي لها، وذلك وفق المعايير التي حددها المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات.

وأضاف "سويلم" أن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية مسئولية موجهي عموم المواد مسئولية كاملة، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الأمور السياسية والدينية عند وضع الامتحان، ومتابعة الخطة الزمنية والانتهاء من جميع المناهج المقررة في النصف الأول من العام الدراسي مع كتابة إقرار من كل معلم بالانتهاء منها، موجها بضرورة وضع الامتحانات في متناول الطالب المتوسط وعدم وضع أية أسئلة تحتمل إجابتين ووضع نماذج للإجابة تتسم بالمرونة وتتضمن جميع الأفكار والإجابات الممكنة.

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف المرور على المدارس، للتأكد من انتهاء كافة الاستعدادات للامتحانات، وضرورة وجود الموجه المتابع من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى خروج آخر تلميذ، وكذلك الاهتمام بالامتحانات، وانضباط اللجان وعدم السماح بالغش بكافة صوره، بالإضافة إلى التنبيه على مديري المدارس بأهمية حث الطلاب على تسديد المصروفات، وعلى التوجيه المالي والإداري متابعة تلك المدارس أولا بأول.

ووجه "سويلم" بتشكيل غرف العمليات والأزمات بكل إدارة تعليمية وإخطار مكتب وكيل الوزارة بالتشكيل وذلك استعدادا لمواجهة أية تغييرات تحدث نتيجة الظروف الجوية.

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