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تكريم أسماء الفنانين الراحلين بمهرجان إيجي فاشون.. غدًا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:02 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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أعلنت اللجنة العليا لمهرجان إيجي فاشون، برئاسة أحمد العزبي، تكريم الفنانة إنجي شرف، ضمن تكريمات الدورة الخامسة للمهرجان، الخميس المقبل حتى الجمعة في أحد الفنادق بالقاهرة. 

وكشف "العزبي" عن أسماء المصممين المشاركين في الفاشون وهم: "مصمم الأزياء المصري عمرو البنا، مصممة الأزياء السعودية سناء أبو حجر، مصمم الأزياء المصرى محمد شهبندر، مصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن، مصمم الأزياء المصري محمد كمال، خبيرة التجميل التركية نسرين ياوز، خبيرة التجميل السعودية  ألمها، خبيرة التجميل السعودية نادية محي الدين، هير ستايل اليمنية فاتن علي، خبيرة التجميل الفلسطينية حنين أبو ليلي  خبيرة التجميل السعودية نهله الجمال.

وقال "العزبي" إنه سيتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمالًا ذو قيمة هادفة للمجتمع في جميع المجالات، ومنهم المخرج القدير مجدى أبو عميرة، الملحن محمد رحيم، ومدربة الأسود أنوسة كونه، والفنان شريف باهر، والفنان عصام كاريكا، المخرج محمد حمدى، نجمة أراب أيدول هبة يوسف، والفنانه مني ممدوح، المطربة نجوان، الفنانة نهى صالح، والإعلامية ياسمين الخطيب، والفنانة دنيا المصري.

وأوضح  أن هذه الدورة سوف تكرم  بعض أسماء من نجوم الفن الراحلين، ومنهم الفنان فاروق الفيشاوي، الفنان طلعت زكريا، الفنان هيثم أحمد ذكي، الفنان عزت أبو عوف، والفنان شعبان عبدالرحيم. 
تكريم أسماء الفنانين الراحلين بمهرجان إيجي فاشون.. غدًا
تكريم أسماء الفنانين الراحلين بمهرجان إيجي فاشون.. غدًا

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