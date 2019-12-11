جامعة أسيوط تفتتح المعرض الخيري الـ16 لكلية التمريض

افتتحت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المعرض الخيري السادس عشر لكلية التمريض، وذلك بحضور الدكتورة إنتصار محمد يونس وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك نيابةً عن الدكتورة سماح عبدالله عميد الكلية، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.



وأشادت الدكتورة مها غانم بحرص الكلية على المشاركة المجتمعية والعمل الخيري لدعم الطلاب، وهو ما يُعد صورة من صور التكافل والدعم المجتمعي الذي تحرص الجامعة على تبني أنشطتها وتعزيزها بين أفراد الجامعة.



وأوضحت وكيلة الكلية أن المعرض الخيري للملابس الجاهزة هو النسخة السادسة عشرة من سلسلة المعارض التي نظمتها الكلية، والتي تضم عددًا من الملابس الجاهزة المقدمة بتبرع من أعضاء هيئة التدريس وأهل الخير بالكلية، والتي تقدم للطلاب بسعر رمزي لا يتجاوز ربع قيمتها الحقيقية.