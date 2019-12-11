جزء جديد من سلسلة أفلام "twilight".. قريبًا

يتجه صناع الفيلم العالمي "twilight" لتقديم الجزء السادس منه، حيث يعكف فريق العمل على إجراء مفاوضات من أجل الاتفاق على الخطوط الدرامية العريضة، وتدور أحداث الفيلم في إطار الفانتازيا والرومانسية، وحقق نجاحًا كبيرًا خلال أجزائه الخمسة السابقة.



صدر الجزء الأول منه عام 2008، وأخرجته الأمريكية كاثرين هاردويك، وهو مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتبة الأمريكية ستيفاني ماير.



يشارك في بطولة الفيلم كلٌ من الممثلة كريستين ستيوارت في دور بيلا سوان، وهي مراهقة تقع في غرام مصاص دماء يُدعى إدوارد كولن، قام بأداء دوره الممثل المشهور روبرت باتينسون.



يذكر أن "Breaking dawn" واحد من سلسلة الأفلام الشهيرة، ويتناول قصة فتاة تحب مصاص دماء، ثم تجبره الظروف على تحويلها إلى مصاصة دماء، وتنجب منه فتاة وتتوالى الأحداث، في إطار رومانسي شيق.