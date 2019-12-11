داليا البحيري زوجة "نصاب" في "فالنتينو"

تصور الفنانة داليا البحيري مشاهدها في مسلسلها الجديد "فالنتينو"، مع الزعيم عادل إمام، وذلك في العمل المنتظر عرضه خلال رمضان المقبل.



وعلمت "الدستور"، أن داليا البحيري تجسد شخصية سيدة تعاني بسبب المشكلات التي يحدثها زوجها الذي ينصب على كل من حولها ويدخلها في مشكلات طوال الوقت، ويجسد شخصيته الفنان محسن منصور.



وتنال داليا إجازة بعد أيام قليلة من تصوير المسلسل، حيث ستسافر خارج البلاد، للاحتفال بالعام الجديد، ومن المتوقع أن تعود في منتصف يناير المقبل، لاستكمال باقي مشاهدها.



"فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك في البطولة دلال عبدالعزيز، وداليا البحيرى ووفاء صادق، وطارق الابيارى، وهدى المفتى، ومحمد كيلانى، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبدالبديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.