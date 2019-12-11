أحمد رزق يعود للكوميديا فى يناير

انتهى الفنان أحمد رزق من تصوير فيلم مصري كويتي جديد يحمل عنوان "مفلح باشا"، على أن ينطلق عرضه في شهر يناير المقبل.



ويجسد رزق خلال العمل شخصية شاب مصري يعيش في الكويت، ويعمل في مجال "الإتيكيت" في إطار من الكوميديا، حيث إنه يثبت فشله في هذا المجال الذي يتسبب له في العديد من المشاكل.



العمل من تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة نايف الراشد، بمشاركة الفنانة منة فضالي وأحمد رزق، والعمل من المنتظر أن يتم عرضه في مصر تزامنًا مع عرضه في الخليج، وتم تصويره في إحدى الطائرات وكذلك عدد من اللوكيشنات الداخلية في دولة الكويت.