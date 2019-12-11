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القبلة

السيدة الأولى بجامبيا: الأزهر قلعة الوسطية والتسامح

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:56 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، فاطوماتا باه بارو، السيدة الأولى بجمهورية جامبيا، خلال أول زيارة رسمية للقاهرة.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن ترحيبه بالسيدة الأولى بجمهورية جامبيا والوفد المرافق لها، مؤكدًا على أن الأزهر مستعد لزيادة عدد المنح المخصصة للطلاب الجامبيين، واستقبال الأئمة لتدريبهم وإطلاعهم على أحدث الآليات لمواجهة الأفكار المتطرفة.

وأكد فضيلته على دعم الأزهر الشريف الدائم للدول الإفريقية على المستويين الديني والاجتماعي، من خلال ما يرسله من قوافل دعوية وطبية وإغاثية لدول القارة لمساعدة شعوبها على مواجهة مختلف المخاطر الفكرية والإنسانية.

وأوضح فضيلته أن الأزهر فتح الباب أمام الطلاب الأفارقة للالتحاق بالكليات العملية، كالطب والهندسة وغيرها، إضافة للكليات الشرعية والعربية إسهامًا منه في تحقيق أهداف التنمية بدول القارة، بجانب دوره الدعوي والإنساني.

من جهتها، قالت فاطوماتا باه بارو، إن الشباب الجامبي يتطلع للدراسة بالأزهر، قلعة الوسطية والتسامح في العالم الإسلامي، معربة عن أملها في أن يفتتح مركزًا لتعليم اللغة العربية، ومعهدًا أزهريًا لتقديم الخدمات التعليمية والدعوية لأبناء جامبيا المحبين للأزهر ورسالته العالمية.

جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، كان قد ضاعف عدد المنح الدراسية المقدمة لطلاب وطالبات جمهورية جامبيا الإسلامية، في بداية هذا العام إلى ١٦ منحة دراسية، موزعة على كافة التخصصات العلمية والدينية، ويدرس٥١ طالبًا وطالبة جامبييين، ضمن أكثر من ٣٥ ألف طالب يتلقون العلوم بمختلف تخصصاتها داخل أروقته وجامعته العريقة.

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