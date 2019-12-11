الإحصاء: 36.7% من واردات مصر سلع وسيطة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن السلع الوسيطة شكلت الجزء الأكبر من واردات مصر خلال أول 8 أشهر من 2019 بنسبة 36.7%، والتي بلغت قيمة وارداتها 19.1 مليار دولار، يليها الوقود بنسبة 17.2% بقيمة 6.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها.



ولفت جهاز الإحصاء إلى أن واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة تمثل 16.8% من جملة واردات مصر، والتي ارتفعت قيمتها إلي 9.7 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2019 مقابل 8.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.



بينما تذيلت القائمة واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 7% والتي بلغت قيمتها 3.9 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2019 مقابل 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.