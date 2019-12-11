العراق تلقي القبض على مسؤول إعلام "داعش" في نينوي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على خطيب ومسؤول إعلام تنظيم "داعش " الإرهابي في قضاء "مخمور " بمحافظة نينوي.



وأضافت، في بيان بثته قناة " السومرية نيوز" العراقية، أن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في "الفرقة ١٤" وبالتعاون مع استخبارات "لواء ٥٩ " تمكنت من إلقاء القبض على مؤذن وخطيب ومسؤول إعلام "داعش " في منطقة "الصلاحية "، إحدى ضواحي قضاء مخمور - الموصل، بعد إعداد كمين محكم له.



وأوضح البيان، أن المعتقل يعد أحد الداعمين والمروجين لعصابات "داعش "الإرهابية في المنطقة، وأنه من المطلوبين للقضاء، بموجب "مذكرة قبض " وفق مواد الإرهاب.