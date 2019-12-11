أمريكا: نفرض عقوبات على إيران لحماية العالم

أعلن وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي نقلًا عن فضائية "سكاي نيوز" عزم أمريكا فرض عقوبات جديدة على إيران، موضحًا أن بلاده تعاقب إيران لحماية العالم.



وقال بومبيو: "فرضنا عقوبات على 60 شخصا بسبب انتهاكات وعمليات قمع على مستوى العالم، وأنه يدعم الشعوب ضد الأنظمة القمعية، وأكد على مواصلة سياسة العقوبات على إيران".



وأضاف بومبيو، إن واشنطن ستعاقب الشركات التي تتعاون مع إيران، وسنفرض عقوبات على شركات وكيانات إيرانية.



في سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة سابقة له على تويتر، إن الخارجية الأمريكية تلقت نحو 20 ألف رسالة من الإيرانيين توثق قمع النظام الإيراني للاحتجاجات، وذلك على خلفية مطالبة بومبيو لـ"الشعب الإيراني" بإرسال أدلة حول قمح النظام الإيراني للمظاهرات.



وأشار بومبيو في تغريدته إلى العقوبات المفروضة على وزير الاتصالات الإيراني، في أعقاب قطع خدمات الإنترنت في إيران على إثر المظاهرات التي اجتاحت البلاد قبل أسابيع، ووصف وزير الخارجية الأمريكي، وزير الاتصالات الإيراني بـ"وزير التضليل".