7 مصابين فى حادث انقلاب "سوزوكى" بالشرقية

أصيب 7 مواطنين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة "سوزوكي" أمام كارتة موقف بطريق بلبيس السلام في الشرقية.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة بلبيس يفيد بانقلاب "سوزوكي"، وإصابة 7 أشخاص هم كل من: قمر، أسماء، نور، نعيمة، السيد الحسيني محمد، إسماعيل محمد، محمد يوسف سيد مصطفي.



وتبين أن سبب الحادث هو محاولة سائق السيارة زيادة سرعتها لتخطي سيارة ربع نقل ما تسبب في انقلابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام لتلقي العلاج.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.