افتتاح مقر حزب "أبناء مصر" في الفيوم

شهد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، افتتاح مقر الحزب في الفيوم، في إطار انتشار حزب أبناء مصر في جميع محافظات مصر.



وحضر الافتتاح بعض قيادات الحزب بالأمانة العامة، الدكتور محمد والي أمين عام حزب أبناء مصر، والدكتور نور بكر نائب رئيس الحزب للشئون السياسية، ونبيه السحماوى أمين الشئون العضوية، وشريف عسكر مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، وحسام البطران أمين عام الجيزة، والدكتورة رحاب غزالة أمينة لجنة المرأة في الحزب.



أعرب المهندس مدحت بركات، عن سعادته بقدومه إلى الفيوم لافتتاح مقر الحزب في هذا الإقليم تحت قيادة سيد عبدالقوى أمين عام الفيوم، مؤكدًا أنه شخص على خلق، وموجود منذ بداية الحزب وداعم قوى لمسيرته ومؤمن بأفكاره، كما شكره على حسن الاستقبال.



وقال "بركات": أريد أن أُجيب عن سؤال مهم، «إحنا مين؟»، نحن مجموعة من أبناء مصر، محبون وعاشقون لهذا الوطن، ومؤمنون بأن حب الوطن ليس بالكلام ولا بالشعارات، ولكن حب البلد يكون بالعمل والتكاتف لأن مصر تمر بظروف فى منتهى الصعوبة، لذلك قررنا إنشاء حزب أبناء مصر لنستطيع من خلاله حل أزمات هذا الوطن، ونعمل على إعادة بنائه من جديد وننهض به لنصبح من دول العالم الأول وليس الثالث.



وأشار رئيس حزب أبناء مصر إلى أن كثيرًا من المصريين تحت خط الفقر، يعيشون فى القبور والعشوائيات وتحت أسلاك الضغط العالى، نتيجة سياسات خاطئة وفاسدة فى العقود الماضية.