التخطيط: 280 مرشح من 28 وزارة لوظائف وحدات المراجعة الداخلية

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تلقي ترشيحات من 28 وزارة بإجمالي 280 موظف المرشحين للعمل بوحدات المراجعة الداخلية لعقد اختبارات القدرات مع القيام بتنفيذ ندوة جماعية لجميع المشاركين للتعريف باختصاصات الوحدة ليضم 23 من الحاصلين على منحة ماجستير الإدارة العامة اسلسكا ليصبح العدد 185 فضلًا عن عقد اختبار للمراجعة الداخلية والحوكمة لعدد 165 مرشحا.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أهمية وحدات المراجعة الداخلية موضحة أنها تدعم تنفيذ السياسات كما تضمن فعالية وكفاءة العمليات التشغيلية فضلًا عن مساهمتها في تحديد المخاطر والعمل على تجنبها أو الحد منها أو التغلب عليها إلي جانب تحسين المساءلة الأخلاقية والممارسات الأخلاقية والمهنية كما تضمن وحدات المراجعة الداخلية تحسين جودة المخرجات ودعم اتخاذ القرار ومتابعة الأداء.



وحول الأهداف الاستراتيجية، أوضحت الدكتورة شريفة أنها تتمثل في التطوير والحفاظ على نظام قوى للإدارة لدعم أنشطة التخطيط والبرمجة والميزانية والمحاسبة إلى جانب الإبلاغ والأرشفة والمراقبة والتقييم متابعة أن كل تلك الأهداف مطلوبة لتحقيق رؤية مصر 2030 بشكل ناجح.



وأشارت شريف، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، عقدته وزارة التخطيط والمعهد القومي للإدارة لمناقشة وبحث الوضع الحالي والأفاق المستقبلية تحت عنوان "نحو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي"، إلي أن الحفاظ على نظام تدقيق داخلي مستقل وظيفيًا يدعم تنفيذ السياسات وإدارة المخاطر ومراقبة العمليات بما يتسق مع قواعد ومعايير مبادئ الإدارة المالية السليمة لافتة إلى الحرص على وضع وتنفيذ منهجيات منسقة ونظم موحدة لإدارة الجودة لتنفيذ أنشطة الحكومة في إطار رؤية مصر 2030.



وشددت مدير المعهد، على اهتمام وزارة التخطيط والمعهد بالشق التنفيذي لممارسات الحوكمة الرشيد، لافتة إلى أن عملية التنفيذ تمت من خلال ثلاث مراحل تمثلت المرحلة الأولى منها في بناء القدرات فى مجال الحوكمة والمراجعة الداخلية في حين تمثلت المرحلة الثانية في توفير متخصصين فى مجال المراجعة الداخلية لتتضمن المرحلة الثالثة الخطوات الباقية لوحدة المراجعة الداخلية.