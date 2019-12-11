السعودية: سهم "أرامكو" يغلق على ارتفاع عند 35.20 ريال

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.8% عند 8134 نقطة (67

نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال، بعد أن أغلق سهم "أرامكو" عند 35.20 ريال مرتفعا بالنسبة القصوى والتي تبلغ 10%.



وصعد سهم "أرامكو السعودية" في أول يوم إدراج بالسوق السعودية، بالنسبة القصوى، عند 35.20 ريال.



وبلغت التداولات على السهم 24.4 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 860 مليون ريال من خلال نحو 39 ألف صفقة، بمتوسط بلغ نحو 625 سهما للصفقة الواحدة.



ولا يؤثر السهم على مؤشر السوق السعودية في أول خمسة أيام تداول، حيث لن يتم ضمه للمؤشرات إلا بعد اليوم الخامس للتداول.



وبإغلاق السهم اليوم عند 35.20 ريال تصبح القيمة السوقية للشركة 7.04 تريليون ريال ما يعادل 1.88 تريليون دولار أمريكي.



وكانت رئيسة مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية سارة السحيمي، قالت في وقت سابق اليوم، إنه بإدراج شركة أرامكو السعودية ستنتقل السوق المالية السعودية لتحتل مركزا متقدما من حيث القيمة السوقية بين أكبر 10 أسواق مالية عالمية.



وأضافت خلال حفل إدراج شركة "أرامكو" اليوم، أن إدراج أرامكو يتوج محطة تاريخية وحدثًا استثنائيًا تشهده المملكة والعالم أجمع كأكبر إدراج في تاريخ الأسواق العالمية.



وقالت السحيمي: "حققنا نتائج رائعة في فترة قياسية، مقارنة بما هو معمول به في الأسواق العالمية بدءًا بفترة الاكتتاب ووصولا إلى إيداع الأسهم وانتهاءً بإدراج وبدء تداول أسهم الشركة".



وساهم بدء إدراج أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم السعودية اليوم في إدخال بورصة المملكة ضمن قائمة أكبر عشر بورصات في العالم، بقيمة سوقية للبورصة المحلية تبلغ 2.4 تريليون دولار؛ وذلك اعتمادًا على سعر افتتاح شركة أرامكو البالغ 35.2 دولار.