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فن

أبطال "رأفت الهجان" فى ضيافة "صاحبة السعادة" الإثنين

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:41 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في حلقة استثنائية أبطال مسلسل "رأفت الهجان" خلال الحلقة المقبلة من برنامج "صاحبة السعادة"، الاثنين المقبل.

ويتناول اللقاء أسرار وكواليس مسلسل "رأفت الهجان" وكيف كانت يتعامل صناعه مع بعضهما البعض داخل الكواليس، ويكشف كل منهم عن مشاريعهم الفنية ومسيرتهم منذ عرض المسلسل.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، عبر قناة "DMC"، في الحادية عشرة مساءً.

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