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1600 طالب يشاركون في افتتاح المؤتمر الـ4 بتمريض المنوفية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:41 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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افتتحت الدكتورة إيناس قاسم، عميد كلية التمريض بجامعة المنوفية، فعاليات المؤتمر الرابع لقسم التمريض الباطني الجراحي، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، تحت عنوان "الابتكارات المستقبلية" بحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها.

وأكدت "قاسم" أن المؤتمر يناقش الجديد في مجال التمريض الجراحي الباطني بمشاركة الطلاب تشجيعهم على الابتكار والبحث، وبخاصة طلاب الفقرة الأولى والثانية الذي يبلغ عددهم نحو 1600 طالب وطالبة.

وأثنت على النشاط الطلابي بالمؤتمر، وماقدموه من ابتكارات وبوسترات، وأوضحت أن الكلية تشهد تطورا كبيرا لتخريج طلاب متميزين، وأن مجلس الكلية قرر تفعيل نظام المناهج الإلكترونية التصحيح الإلكتروني والتقييم الإلكتروني من الطلاب لأعضاء هيئة التدريس.

وأشارت الدكتورة وفاء حسن، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يؤكد أهمية الإبداع والتطوير المستمر في مجال التمريض، ويناقش التحديات التي تواجه البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في تعليم التمريض والاتجاهات الحديثة في رعاية المريض، وتطبيق المنهج القائم على الدليل لتحسين جودة الرعاية التمريضية.

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