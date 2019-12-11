63.8 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والسعودية فى 10 أشهر

أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين والمملكة العربية السعودية بلغ 8ر63 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين، بزيادة 5ر27% على أساس سنوي.



وذكرت المصلحة - في أحدث بيانات أصدرتها اليوم الأربعاء - أن الصادرات الصينية إلى السعودية بلغت 24ر19 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، بزيادة 1ر36% على أساس سنوي، فيما وصلت واردات الصين من السعودية إلى 59ر44 مليار دولار خلال نفس الفترة، بزيادة 1ر24% على أساس سنوي.



وأوضحت المصلحة أن حجم التجارة بين الجانبين في شهر أكتوبر فقط بلغ 8ر6 مليار دولار، بواقع 98ر4 مليار دولار واردات الصين من السعودية، و83ر1 مليار دولار صادرات صينية إلى السعودية.



وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط.