ندى موسى تتألق بـ "فستان زفاف" في أحدث ظهور (صورة)

شاركت الفنانة ندى موسى، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "ندى" بفستان زفاف من كواليس مسلسل "شبر مية"، وعلقت عليها قائلة: "خلاويص.. شبر مية"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى، مسلسل "شبر مية" الذي يعرض حاليًا على فضائية "dmc"، ويشارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد السعدني، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، حنان سليمان، سامي مغاوري، ومحمد جمعة، ومن تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.