غدًا.. أولى حلقات الموسم الثانى من برنامج "انتى الأقوى"

تنطلق أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "انتي الأقوى" الذي تقدمه الإعلامية دعاء صلاح، غدًا الخميس، في السابعة والنصف مساءً على شاشة قناة المحور.



وتستعد دعاء صلاح لتقديم برنامج بمحتوى وشكل جديد يخص المرأة في عدة مجالات: فنية ، اجتماعية، رياضية، نصائح عامة، وسوف يسلط الضوء على النماذج الناجحة من السيدات اللاتي حققن جوائز ونجاحات في مجالاتهن.



يذكر أن الإعلامية دعاء صلاح قدمت برامج عدة على شاشة النهار من بينها: عقارب الساعة، مع دودي، دودي شو، وكان آخر برامجها الإعلامية التي قدمتها قبل "انتي الأقوى" برنامج "حكايتك" وكان يذاع على قناة النهار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.