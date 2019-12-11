الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل ببدء شهر كيهك

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، ببدء شهر كيهك، رابع أشهر السنة القبطية.



وقال كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار" إن شهر كيهك سُمي بذلك الإسم نسبة إلى الإله المصري القديم (كا هاكا) وهو إله الخير، أو الثور المقدس المعروف عند العامة بالعجل أبيس، في أيام قدماء المصريين.



ومن أهم الأمثال الشعبية الخاصة بشهر كيهك هو: "كيهك صباحك مساك تقوم من فطورك تحضر عشاك"، نسبة إلى قصر مدة النهار في ذلك الشهر، ومن أشهر منتجاته هو "سمك كيهك"، ويشير السنكسار إلى أن الكنيسة خصصت هذا الشهر من كل عام لتمجيد العذراء لما نالته من النعم.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.