نتنياهو يطلق حملته الانتخابية من الجبل المطل على الأقصى غدًا

يعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، غدًا الخميس، انطلاق حملته الدعائية للانتخابات الثالثة.



ويجري نتنياهو زيارة إلى الجبل المطل على المسجد الأقصى المبارك، يعلن خلالها إطلاق حملته الانتخابية، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.



ويتعمد نتنياهو اتخاذ خطوات استفزازية للعرب، من أجل كسب دعم المستوطنين الإسرائيليين في معركته الانتخابية.



وصادق الكنيست على مشروع قرار لحله، بالقراءة التمهيدية الأولى، ظهر اليوم، بدعم 50 نائبًا، على أن يتم التصويت تباعًا حتى الوصول إلى القراءة الثالثة والنهائية، منتصف الليلة.



في السياق ذاته، يعقد حزب الليكود الإسرائيلي، انتخاباته التمهيدية في 26 ديسمبر الجاري، وذلك لاختيار الشخص المرشح لرئاسته، ومن ثم رئاسة الوزراء بالتبعية في حال فوز الحزب فى الانتخابات المقبلة، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.