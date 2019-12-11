مركز الكنيسة الإعلامي يُخلد شهداء البطرسية في ذكراهم الثالثة

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، لوحة لتخليد ذكرى شهداء الانفجار الارهابي الغاشم الذي شهدته الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، في مثل هذا اليوم.



وجاءت اللوحة لتحمل شعار: "(سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي 6: 9) وَلَمَّا فَتَحَ الْخَتْمَ الْخَامِسَ، رَأَيْتُ تَحْتَ الْمَذْبَحِ نُفُوسَ الَّذِينَ قُتِلُوا مِنْ أَجْلِ كَلِمَةِ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ الشَّهَادَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُمْ".



وكتب المركز الإعلامي على اللوحة أسماء شهداء الكنيسة البالغ عددهم 27 شهيدًا، وهم:

١- الشهيد نبيل حبيب عبدالله

٢- الشهيدة مارينا فهيم حلمي

٣- الشهيدة فيبرونيا فهيم حلمي

٤- الشهيدة فيرينا عادل أمين

٥- الشهيدة نيفين نبيه يوسف

٦- الشهيدة نادية أنور شحاتة

٧- الشهيدة عطيات سرحان سعيد

٨- الشهيدة سامية جميل خير

٩- الشهيدة مادلين ميشيل باسيلي

١٠- الشهيدة مادلين توفيق عبده

١١- الشهيدة أنجيل أنور مرقس

١٢- الشهيدة أوديت صالح ميخائيل

١٣- الشهيدة سهير محروس غالي

١٤- الشهيدة إنصاف عادل كامل

١٥- الشهيدة وداد وهبة إبراهيم

١٦- الشهيدة عايدة ميخائيل عبد الملك

١٧- الشهيدة سعاد عطا بشارة

١٨- الشهيدة صباح وديع يسي

١٩- الشهيدة سامية فوزي فهمي

٢٠- الشهيدة جيهان ألبير صادق

٢١- الشهيدة إيمان يوسف يعقوب

٢٢- الشهيدة نيفين عادل سلامة

٢٣- الشهيدة مارسيل جرجس يوسف

٢٤- الشهيدة أماني سعد عزيز

٢٥- الشهيدة روجينا رأفت

٢٦ – الشهيدة ماجي مؤمن

٢٧ -الشهيدة إيزيس دميان بولس