الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل البابا يؤانس الثالث

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بذكرى رحيل البابا يؤانس الثالث.



ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار" الكثير عن البابا يؤانس الثالث، غير أنه احتل رقم 40 في تعداد بطاركة الإسكندرية من حيث الترتيب التسلسلي لبطاركة الكنيسة المصرية، وبناءً عليه اكتفت الكنيسة بذكر اسمه في القداس الإلهي صباح اليوم.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

