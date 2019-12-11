المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة سائق بالإكراه في الشروق

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهمين بسرقة سائق بالإكراه في الشروق، بالسجن المشدد 10 سنوات.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، حسام الدين فتحى، بأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدى شكرى.



وأسندت النيابة للمتهمين طارق محمد، عامل، وعرفة غانم، نجار مسلح، تهمة سرقة هاتف محمول، ومبلغ مالى 400 جنيه، من محمود محمد، بالإكراه أثناء سيره في الطريق العام، بأن استقلا معه السيارة الأجرة الخاصة به، واستدرجاه إلى مكان خالٍ من المارة، وأشهر المتهم الأول في وجهه سكين مهددًا إياه به، مما بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته، فتمكن المتهم الثانى من الاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار.



كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة سلاح أبيض "سكين" بدون تصريح.