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حوادث

"الداخلية" تساعد زوجين مسنين على تجديد الرقم القومي في منزلهما

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:35 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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استجابت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، لالتماس أحد المواطنين بمساعدته على تجديد بطاقتي الرقم القومي الخاصة به وزوجته، لعدم قدرتهما على الحركة.

أوفد قطاع مصلحة الأحوال المدنية، مأمورية لتصويرهما بمحل إقامتهما بالجيزة وتسليمهما بطاقتي الرقم القومي الخاصة بهما.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت اتصالًا من أحد المواطنين، 74 سنة، بمنطقة العمرانية، التمس خلاله مساعدته وزوجته في تجديد بطاقتي الرقم القومي الخاصة بهما لعدم قدرتهما على الحركة.

على الفور، تم التنسيق مع "قطاع الأحوال المدنية" وإيفاد مأمورية خارجية باصطحاب سيارة مُجهزة لإصدار البطاقات إلى محل إقامة المواطن المذكور وزوجته، وتم عمل الإجراءات اللازمة وتصويرهما لاستخراج بطاقتي الرقم القومي الخاصين بهما وتسليمهما لنجلهما.

قدم المواطنين المذكورين الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة السريعة لملتمسهما والجهد المبذول لاستخراج بطاقتي الرقم القومي لهما.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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