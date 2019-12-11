776.8 مليار جنيه أرصدة الاستثمار بهيئات الادخار خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أرصدة الاستثمار لدي بعض هيئات الادخار وشركات التأمين ارتفعت إلى 776.8 مليار جنيه خلال عام 2016-2017 مقابل 656.7 مليار جنيه خلال عام 2014-2015، بزيادة قدرها 120 مليار جنيه خلال 3 أعوام.



ولفت جهاز الإحصاء، إلي أن أرصدة الاستثمار لدي الهيئات التأمينية جاءت في المرتبة الأولي بقيمة 540.8 مليار جنيه خلال عام 2016-2017 مقابل 435.9 مليار جنيه خلال عام 2014-2015، يليها أرصدة الاستثمار بصندوق توفير البريد بقيمة 199.9 مليار جنيه مقابل 168.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها، ثم أرصدة الاستثمار بشركات التأمين بقيمة 35.1 مليار جنيه، مقابل 52.4 مليار جنيه، وأرصدة هيئة بنك ناصر الاجتماعى 3.081 مليار جنيه.