انطلاق مؤتمر "الجودة والتنمية المستدامة" بجامعة أسيوط

انطلق بجامعة أسيوط فعاليات المؤتمر العلمي الحاشد حول "الجودة والتنمية المستدامة" والذي ينظمه مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية بكلية التجارة بالجامعة بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم والممتد على مدار يومين متتاليين.



جاء ذلك حضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة، الدكتور طارق الحصرى نائب رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم ومساعد وزير التعليم للتطوير الإداري سابقًا، الدكتور أحمد شهير مدير مركز الخدمات العامة للاستشارات التجارية وأمين عام المؤتمر، الدكتور مدحت عبد الوهاب أمين عام المجلس الوطني للتدريب والتعليم وعضو اللجنة القومية للتعليم بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، والدكتور عمر عبدالهادى مستشار وزير المالية، الدكتور محمد لاشين ممثل مصرفى فى منظمة التقييس العالمية ISO، الاستاذ محمد السيد مدير إدارة الموارد البشرية بالتنمية الإدارية ومدير المجلس الوطنى، بالإضافة إلى لفيف من قيادات الجامعة والأمناء والأمناء المساعدين ومديري العموم، وعدد من ممثلي القطاعات المالية والإدارية من محافظة أسيوط والجهاز الإداري للدولة وأعضاء برنامج إعداد القادة، ومديري المعاهد والأكاديميات والمراكز التدريبية على مستوى الجمهورية.