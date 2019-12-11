تأجيل محاكمة 7 متهمين بسحل وقتل مواطن في السلام

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات في السلام، إلى جلسة 9 فبراير المقبل؛ لسماع الشهود.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، بعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، عبد الجليل مفتاح، محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.



وأسندت النيابة للمتهمين يحيى السيد، حسين السيد، علاء أحمد، سيد أحمد، سعاد السيد، فاطمة رشاد، نعيمة عبد الصمد، تهمة قتل المجني عليه أحمد إسماعيل، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأسلحة نارية بعد أن كمنوا له أمام منزله، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الثاني وابلًا من الأعيرة النارية فسقط أرضًا.



فيما قام باقي المتهمين بسحله والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، حتى ضربه المتهم الأول بسلاح أبيض "سنجة" في منتصف رأسه فأحدثوا به الإصابات التى أدت إلى وفاته.



وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، وهو نقيب شرطة، لتهريب المتهم الثاني، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص.