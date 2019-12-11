التحري عن حريق مركز رعاية الطفولة في أبو قير

أمرت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول نشوب حريق بمركز لرعاية الطفولة في أبو قير دون حدوث إصابات، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وسؤال المسؤلين عن الحريق.



وكان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمركز لرعاية الطفولة، بمنطقة أبو قير شرق المدينة بدون إصابات.



انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة للمعاينة والفحص، وتبين نشوب حريق بسبب حدوث ماس كهربائي في وصلات الكهرباء داخل إحدى الغرف مما تسبب في امتداد النيران وتم السيطرة عليها دون حدوث إصابات.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.