خالد سليم يكشف كواليس "بلا دليل" في "أسرار النجوم" غدًا

يحل الفنان خالد سليم ضيف على حلقة غدًا الخميس من برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، والمذاع على محطة راديو نجوم إف إم.



ويتحدث "سليم" خلال الحلقة عن كواليس مسلسل "بلا دليل"، ويكشف الكثير من أسرار حياته الفنية وكذلك الشخصية، بالإضافة إلى مشاريعه الفنية المقبلة.



مسلسل "بلا دليل" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر وأشرف زكي وإنعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام، وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.



يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع على إذاعة "نجوم FM" في الساعة الثامنة مساء ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة وتقدمه المذيعة إنجي علي، ويتم استضافة نخبة كبيرة من أشهر نجوم الفن في مصر والوطن العربي.