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سياسي

علاء عابد: مصر تشهد اهتمامًا بالغًا بحزمة الحماية الاجتماعية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:32 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التقدم فى أوضاع حقوق وفى الإنسان التى تشهدها مصر على كل المستويات السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى الاهتمام البالغ بحزمة الحماية الاجتماعية، حيث بلغ الحد الأدنى لمعاش "تكافل وكرامة" زيادة فى بداية العام المالي 2018-2019 بنسبة 30%؜ ليصل إلى 450 جنيهًا للمسن أو المعاق ويتراوح بين 350 و600 جنيه للمرأة التي تعول أطفالًا منتظمين في الدراسة.

وأضاف عابد، فى كلمته خلال الندوة التى نظمتها كلية الحقوق بجامعة المنصورة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، أن عدد المستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" ارتفع ليغطى أكثر من 2.5 مليون أسرة مصرية بسيطة، ويستفيد مليون و750 ألفا من معاش الضمان الاجتماعى، وارتفع إجمالي مخصصات المعاشات الضمانية من 6 مليارات عام 2014 إلى 17 مليار و250 مليون أسرة مصرية بسيطة لتغطى 10% من أبناء مصر فى الأسر الأكثر احتياجا.

وتابع عابد أن مخصصات التموين للفرد زادت لتصل إلى 50 جنيهًا فيما كان المخصص للفرد منذ 4 سنوات لا يتجاوز 15 جنيهًا، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبى منذ بداية العام الحالي.

وأشار عابد إلى الخطوات الفاعلة التي تم اتخاذها في مجال الصحة، وفي مقدمتها إقرار قانون التأمين الصحى لتغطى مظلته جميع المصريين، بالإضافة إلى حصار فيروس سى من خلال تقديم العلاج إلى 1.4 مليون مريض بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وتم إجراء مسح طبى لنحو5 ملايين مواطن، وتقديم العلاج الطبى اللازم للمرضى منهم ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 مليون مصرى بحلول عام 2020 وارتفاع عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 109 مستشفيات بنسبة 23%،؜ كما ارتفعت أعداد الأبحاث العلمية بنسبك 29%؜.

ونوه عابد إلى اهتمام الدولة بتطوير العشوائيات، حيث تم حصر المناطق العشوائية والعشش وقدرتها بـ351 منطقة، وتم إطلاق حمله قومية لإنشاء 200 ألف شقة تحت اسم "مصر بدون عشوائيات"، وجرى الانتهاء من تطوير 175 منطقة وتسليم 102 ألف شقة لمستحقيها وتبقى 94 ألف شقة لسكان 115 منطقة.

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