"المصري لحقوق المرأة" يطلق مبادرة لرصد أزمات المواطنين

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة منتدى حوار مجتمعي، يهدف إلى دعم مشاركة القيادات النسائية الشابة في خوض انتخابات المجلس المحلي القادم، كما يهدف إلى تعريف المواطنين بدور المجالس المحلية واختصاصاتها المختلفة، وأيضًا معرفة احتياجات المواطنين من الخدمات المختلفة، مع طرح طرق لتطوير تلك الخدمات؛ للخروج بورقة سياسات يتم عرضها على صناع القرار لاتخاذ اللازم.



بدأ المنتدى في الفيوم، بالتعاون مع جمعية "أم المصريين" من خلال حضور ما يقرب من 50 شخصية متنوعة، ما بين مهن مختلفة وأعمار مختلفة، لعرض احتياجاتهم من الخدمات الأساسية.



وتم طرح العديد المشكلات التي يعاني منها المواطنين في مركز يوسف الصديق بالفيوم ومنها عدم وجود شبكة صرف صحي، وعدم وجود مياه صالحة للشرب، وعدم وجود مجازر للذبح وبالتالي يتم ذبح بشكل غير قانوني.



يذكر أن هذه المنتديات يتم عقدها بالتعاون مع الجمعيات الشريكة في ثمان محافظات هي "القاهرة- الجيزة- الفيوم- الإسكندرية- السويس- الغربية- المنيا- أسوان"، في إطار مشروع تعزيز قدرات المرأة المصرية من أجل المشاركة الفعالة وإدماجها في المجالس المحلية والذي يهدف إلى زيادة فهم ودعم الجمهور لدور المرشحات في المجالس المحلية، والتشبيك بين القيادات الشابة النسائية والجمعيات الأهلية، وتأسيس لآلية داعمة على المستوى المحلي لمجالس محلية شاملة وذلك من خلال تطبيق نظام الكوتا للمرشحات.