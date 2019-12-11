دار الكتب تنعى وفاة الدكتور محمود فهمي حجازي

تنعى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، العالم محمود فهمي حجازي، عضو مجمع اللغة العربية، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.



عمل الدكتور حجازي أستاذًا لعلوم اللغة بكلية الآداب جامعة القاهرة، وكان أول رئيس لدار الكتب والوثائق القومية، بعد فصلها عن هيئة الكتاب في الفترة من 1994-1997.



ألّف الدكتور محمود فهمي حجازي، عددًا من الكتب، منها: المعجم الألماني العربي بالاشتراك، فيسبادن ألمانيا، ثم بيروت صدر في عدة طبعات، واللغة العربية عبر القرون في ١٩٦٨، واللغة العربية قضايا التجديد وآفاق المستقبل، القاهرة ٢٠١٧، واتجاهات السياسة اللغوية، صدر بالرياض ٢٠١٥، واللغة والحياة المعاصرة، بالقاهرة ٢٠١٧، وتوحيد المصطلحات، بالقاهرة ٢٠١٧، والنظريات الحديثة في علم اللغة وتطبيقاتها في تعليم العربية، بحث مقدم إلى ندوة: تعليم اللغة العربية على المستوى الجامعي، جامعة الإمارات ١٨-٢٠ أبريل ١٩٩٢.



وتقديرًا لجهوده العلمية مُنح عددًا من الأوسمة والجوائز، منها: وسام الاستحقاق الاتحادي من الطبقة الأولى، لجمهورية ألمانيا الاتحادية لعام ١٩٩٧، والجائزة التقديرية لجامعة القاهرة في العلوم الإنسانية ١٩٩٨، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب لجمهورية مصر العربية ٢٠٠٠، والدكتوراة الفخرية بدرجة أستاذ من جامعة العلاقات الدولية واللغات العالمية، ألماطي، جمهورية كازاخستان ٢٠٠٤، ووسام رئيس جمهورية كازاخستان ٢٠١٣.