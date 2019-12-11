عرض قاتل زوجته في بولاق الدكرور على مصحة عقلية

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بعرض المتهم بقتل زوجته في بولاق الدكرور على مصحة عقلية؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه، وطلبت تقرير وافٍ عن مدى سلامة قواه العقلية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغًا يفيد بوصول ربة منزل إلى المستشفى مفارقة الحياة، نتيجة إصابتها بعدة طعنات، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، وأنه يعاني من مرض نفسي.



بإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهة المتهم اعترف أمام العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلى مفتش المباحث الجنائية، بارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.