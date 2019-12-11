مستقبل وطن: منتدى أسوان رسالة سلام لشعوب العالم

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية في إفريقيا، رسالة سلام من مصر لكل شعوب العالم، ودعوة لنبذ العنف وإعلاء قيم التنمية والحوار للنهوض بالمجتمعات، والاستفادة من حجم الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها القارة.



وأوضح رشاد، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن توقيت عقد المنتدى مهم للغاية وذلك مع تنامى أضرار الإرهاب والفقر والجهل من ناحية، واقتناع العالم برؤية مصر بشأن أنه لا سبيل عن الوصول لمجتمعات آمنة وناهضة دون نشر السلام والحوار الجاد الذى يستهدف بحق التحديات والتكاتف للقضاء عليها.



وأوضح رشاد، أن منتدى أسوان منصة لعرض تحديات القارة والتوصل لحلول شاملة وعادلة لها، بما يحفظ حق شعوبها فى التنمية والنهوض، بجانب عرض قضية الإرهاب بكل جوانبها ودعوة الشركاء الاستراتيجيين والمجتمع الدولي لضرورة تبني آلية مهمة لاجتثاثه من جذوره لينعم العامل في أمن وأمان.



وأشار رئيس مستقبل وطن إلى أن أفريقيا لم تأخذ حقها فى التنمية خلال القرون الماضية، وتعرضت لعمليات تهميش متعمدة من جانب القوى العظمى التى أدارت ظهرها لبقعة تمتلك من المقومات والموارد ما يؤهلها لتكون مستقبل الاستثمار فى العالم، ما جعلها أرضًا خصبة لتنامى التطرف والإرهاب والجماعات المسلحة.



وأكد رئيس مستقبل وطن أن مصر رسخت آلية الحوار كحل جذري لمواجهة المشاكل وتكامل الثقافات، وتقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، بجانب كونه يمثل أحد دعائم السلام والأمن الإنساني والاهتمام بالشباب، لافتًا إلى أن مصر حققت أهدافًا كثيرة لصالح القارة السمراء، وجعلت العالم بأسره يتطلع لتعزيز الشراكة مع دولها.



وأضاف رشاد أن بصمات مصر وإنجازاتها خلال فترة رئاستها الاتحاد الإفريقي وضعت كل دول القارة في موقف محرج، وخصوصًا الدولة التي ستعقب رئاسة الاتحاد خلفا لمصر، قائلًا: "الرئيس السيسي أتعب من يأتي من بعده ووضع على عاتقه مسئولية جسيمة تستدعي السير على نفس النمط وبنفس الأداء والقوة والتوازن لتحقيق تطلعات الشعوب".



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح اليوم الأربعاء، بمدينة أسوان، منتدى السلام والتنمية المستدامة فى إفريقيا، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.