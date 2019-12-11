1.2 تريليون جنيه زيادة في مدخرات الأفراد بالبنوك خلال 3 سنوات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أرصدة مدخرات الأفراد لدى أوعية الادخار المصرية ارتفعت من 1.7 تريليون جنيه خلال عام 2014-2015 لـ2.9 تريليون جنيه خلال عام 2016-2017، بزيادة 1.2 تريليون جنيه خلال هذه الفترة.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن أرصدة الأفراد لدى الهيئات التأمينية سجلت ارتفاعًا من 312.2 لـ335.7 مليار جنيه وصولًا لـ408.1 مليار جنيه، كما ارتفعت أرصدة الأفراد لدى أوعية الادخار بصندوق توفير البريد من 169.5 مليار جنيه في عام 2014-2015 لـ188.2 مليار جنيه في عام 2015-2016 وصولًا لـ197.5 مليار جنيه، كما ارتفعت أرصدة الأفراد لدي أوعية الادخار بشركات التأمين من 21.3 مليار جنيه لـ26.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.