تفاصيل اعتراضات "النواب" على قانون المشروعات الصغيرة

كشف النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، عن الجلسات التي ستعقدها اللجنة خلال الأيام المقبلة، لاستكمال مناقشة قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، موضحًا أنها تعد الأهم بين جلسات القانون، متوقعًا أن تثير حالة من الجدل والاختلاف الشديد بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة.



وأضاف "مرعي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الاجتماعات ستشهد بداية مناقشة الباب الخامس الذي يختص بتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتناهية العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية الموجهة من قبل الحكومة كوسيلة لاستقطاب الاقتصاد الغير رسمي للدخول في المنظومة الرسمية للدولة.



وأشار "مرعي"، إلى أن اللجنة تعترض علي العديد من الحوافز المقدمة في مشروع الحكومة، حيث ترى ضرورة إعطاء هذا القطاع المزيد منها لتشجيعه على التحول إلى المنظومة الرسمية.



وقال رئيس لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، إن أبرز ما تعترض عليه اللجنة هو فرض ضريبة عقارية على هذا القطاع، وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتناهية، حيث ترى ضرورة إعفائها من تلك الضريبة.



واستطرد، أنه اللجنة تعترض أيضًا على مدة التراخيص المؤقتة المنصوص عليها في قانون الحكومة، التي تتراوح مدتها بين ثلاث إلى خمس سنوات، حيث ترى رفع هذا الحد ليبدأ من خمس سنوات، مع منح جهاز تنمية المشروعات الإجازة بمدها إلى مدد أخرى.



وأوضح "مرعي"، أن اللجنة تعترض على إخضاع تلك المشروعات إلى قانون القيمة المضافة في صيغته الحالية، وقد وضعت أكثر من تصور لمعالجة هذه الإشكالية، منها منح الأنشطة الصغيرة والمتناهية إعفاءًا جزئيًا من تلك الضريبة، أو تعويضها عنها بمجموعة الحوافز والمزايا الإضافية، كما اعترضت اللجنة على رؤية الحكومة في الزام أصحاب المشروعات المتناهية بدفع حصة العامل في التأمينات الاجتماعية، حيث ترى ضرورة إعفاء أصحاب تلك المشرعات من جزء من تلك الحصة.