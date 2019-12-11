مايسة عطوة: منتدى الشباب فرصة لتبادل الخبرات

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العامة بمجلس النواب، إن اهتمام منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، بمناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، يعكس وعيًا كاملًا بتحديات الشباب في المرحلة الحالية وضرورة تعزيز قدراتهم.



وأشارت إلى أهمية الحرص في جلسات المناقشة بشأن مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، على استعرض آلية تجنب مخاطر السوشيال ميديا.



وأكدت "عطوة" أن المنتدى في نسخته الجديدة يتضمن العديد من الموضوعات الملحة والقضايا الجديدة على الأجندة الدولية كالأمن الغذائى، والثورة الصناعية، والتحديات البيئية، والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما.



ولفتت إلى أن فعاليات المنتدى تمثل فرصة لخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات.