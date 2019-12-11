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سياسي

"اقتراحات البرلمان" توافق على رصف الطرق بمدينة الفشن ببني سويف

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:16 م
رصف الطرق
رصف الطرق
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي أبودولة، بشأن رصف الطرق الرئيسية والداخلية بمدينة الفشن - محافظة بنى سويف.

وأوصت لجنة الاقتراحات هيئة الطرق والكباري ومحافظة بني سويف برد الشيء لأصله في الطرق، وإدراجها في الخطة العاجلة للتنفيذ في شهر أبريل القادم.

وأكد ممثلو الحكومة من هيئة الطرق والكباري أن هناك طرقًا تحتاج لتأهيل ورصف بالفعل، ومدرجة في الخطة وتحتاج لتوفير الاعتمادات المالية.

فيما قال النائب علي أبودولة، إن هناك تقصيرًا من مسئولي الحكومة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحصر الطرق التي تحتاج لتقويم وتأهيل، مستطردًا: "الطرق في مركز الفشن لا تصلح للاستخدام الآدمي، والمسئولون في الحكومة لا يعملون بنفس المستوى والسرعة التي يعمل بها رئيس الجمهورية".

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