قوافل طبية تعالج نزلاء السجون (صور)

نظمت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قوافل طبية ضمت كل التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة؛ لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء.



وتم توقيع الكشف الطبي على نزلاء سجون "الوادى الجديد، أسيوط، وقنا"، وصرف العلاج اللازم للحالات المرضية منهم.



يأتى ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتحقيق كل أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، خاصةً الرعاية الطبية، لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية.