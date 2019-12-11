حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من الرائد محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثانِ، يفيد بورود معلومات من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بمنطقة مساكن أطلس، تفيد بعرض عاطل هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.



انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه "أحمد. ن" 29 عامًا، عاطل بحوزته 5 هواتف محمولة مجهولة المصدر.



بمناقشته عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته اعترف بتحصله عليها من "محمود. ا" 23 عامًا، عاطل، و"محمد. ا" 25 عامًا، عاطل، بقصد التصرف فيها بالبيع.



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة بخارية "توك توك".



باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة وأقرت المجني عليها الخامسة بعدم تحريرها محضر بالواقعة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.