مظاهرات وتشديدات أمنية في الجزائر قبل الانتخابات

بدأ جزائريون في التوافد على مقر المجلس الدستوري في العاصمة الجزائر، اليوم الأربعاء، دعما للانتخابات الرئاسية المقررة الخميس، ورفضا لمحاولة ما قالوا إنها "منع المصوتين الجزائريين في الخارج من أداء حقهم الانتخابي".



ويتزامن هذا التجمع مع دعوات للتظاهر ضد إجراء هذه الانتخابات، حيث تشهد شوارع الجزائر تدابير أمنية مشددة.



ويحاول الرافضين للانتخابات زيادة الضغوط على النظام الحالي، من خلال الدعوة إلى التظاهر بقوة ومقاطعة الانتخابات إذا تم إجراؤها.



وفي سياق آخر، أعلنت العدالة الجزائرية أنها عازمة على تسريع محاكمات الفساد، فيما ينتظر أن تبدأ محاكمة عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني الأسبق في قضايا فساد وثراء فاحش.



وكانت محكمة جزائرية أصدرت، أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن على مسؤولين سابقين، بينهم 3 رؤساء حكومة سابقين هم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ويوسف يوسفي، وتراوحت الأحكام بين 3 و15 عاما.