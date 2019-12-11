ضبط مندوب صيدلي بـ2315 عبوة عقاقير فاسدة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مندوب صيدلي حال قيادته سيارة بداخلها 2315 عبوة عقاقير طبية مختلفة الأنواع، و6 علب لبن أطفال منتهية الصلاحية ومجهولين المصدر.



بمناقشة المتهم أقر بأن المضبوطات حيازته خاصة بالشركة محل عمله، وأنه كان فى سبيله لتوصيلها لإحدى الصيدليات بدائرة القسم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة للتحقيق.