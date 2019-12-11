البيت الفني للمسرح ينعى وفاة المخرج محسن حلمي

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين به، وفاة المخرج المسرحي محسن حلمي، الذي وافته المنية صباح اليوم.



قال البيت الفني للمسرح في بيان له، اليوم: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى المخرج الكبير محسن حلمي، والذي وافته المنية منذ قليل، بعد حياة حافلة بالإبداع والأعمال المسرحية الخالدة، والتي ستبقى في ذاكرة المصريين لما تركته من أثر في العقول والوجدان".



وأضاف البيان: "كانت أخر أعمال المخرج الكبير محسن حلمي، على المسرح القومي، عرض "ليلة من ألف ليلة" والذي حقق نجاحًا منقطع النظير استمر لسنوات، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".



ومن أبرز الأعمال المسرحية التي أخرجها محسن حلمي، عرض "ليلة عيد الميلاد" من تأليف توماس بيرنهارد، ومن بطولة الفنانة بوسي، ويحيى الفخراني، وقدمت على مسرح الهناجر، ومسرحية "بارانويا" من تأليف رشا فلتس، وتمثيل ريم حجاب.