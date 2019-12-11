الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي: يمكن نقل احتياطي الطاقة الكهربائية إلى إفريقيا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:05 م
السيسي
السيسي
أ ش أ
طباعة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نحن ليس لنا مستقبل وأمل بالقارة الإفريقية إلا بإقامة بنية أساسية متطورة تربط بين دول القارة سواء بالطرق البرية أو بالسكة الحديد أو بشبكات الربط الكهربائي"، مضيفا أنه إذا كان اليوم في آسيا الكيلو وات أقل من نصف الثمن لدينا في القارة، فذلك نتيجة لاستفادتهم من قدرات النقل المتاحة فيما بينهم.

وأضاف في كلمته اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى السلام والتنمية المستدامة بأسوان: "إن مصر لديها أكثر من 20% احتياطي من الطاقة الكهربائية متاح يمكن نقله لأشقائنا في إفريقيا إذا توفرت شبكة ربط كهربائي بيننا في إفريقيا وهو ما كان سيؤدي إلى إمكانية وصول الكهرباء للدول الإفريقية بتكلفة أقل".

وتابع: "على سبيل المثال لو كان هناك بنية أساسية مشتركة مباشرة بين مصر وتشاد لكان من السهل أن تحصل مصر على كل المنتجات التشادية وهو ما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين، مضيفا أن اتفاقية التجارة الحرة القارية ودخولها حيز النفاذ يعد أمرا جيدا في هذا السياق، ولكن إذا أردنا تنمية مستدامة قارية فليس أمامنا غير استكمال البنية الاساسية القارية".

وأوضح: "إن مصر كانت نموذجا مصغرا لما يحدث في إفريقيا، فقد تحركنا لتطوير وتأهيل البنية الأساسية في مصر بشكل ضخم مما أدى إلى خلق فرص عمل كبيرة لمواطنينا وتكثيف الجهود حتى تصبح الدول المصرية قادرة على الاستفادة الكاملة وتحقيق من مواردها وإمكانياتها، قيمة مضافة في مختلف المجالات ونسعى إلى تحقيقه في الدول الإفريقية".

وأضاف السيسي: "إن تجربتنا في تعاملنا مع التحديات الموجودة في مصر ويوجد مثيل لها في القارة الإفريقية، تؤكد أنه ليس لنا مسار غير التنمية المستدامة وتعزيز منظومة السلم والأمن".

ومضى يقول: "إذا كانت دول الساحل في إفريقيا تتحدث عما يمثله الإرهاب من تحدي كبير، فإن هذا التحدي ما زال قائما في مصر، ولكننا واجهنا الارهاب جنبا إلى جنب، وذلك بالتوزاي مع خطة طموحة لصالح التنمية المستدامة في مصر".

وذكر السيسي، أن الإرهاب سواء في مصر أو دول الساحل والصحراء، أو أي منطقة أخرى في القارة أو خارجها، يتطلب العمل الجماعي، مؤكدا استعداد مصر للعمل مع الأشقاء، والتعاون ما أمكن بالقدرات الاقتصادية المتاحة، لتقديم التدريب ونقل الخبرات وبعض المعدات والذخائر والأسلحة المتاحة للأشقاء في دول الساحل والصحراء، لمساعدتهم.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نص كلمة السيسي في افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية

منذ حوالي 3 ساعات

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

منذ حوالي 3 ساعات

تنفيذ 13 حكم إعدام فى قضايا جنائية.. ونقل الجثث لـ"زينهم"

منذ حوالي 13 ساعة

مبروك عطية: تصفح الأزواج لـ "الفيسبوك" بعد صلاة العشاء إثم

الصور

image description

نجوم الفن يودعون الراحل سمير سيف

image description

"مطروح" تتحمل نفقات علاج 10 حالات مرضية

image description

طلاب المنيا في "النواب" للمشاركة ببرلمان شباب الجامعات

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية لمستشفيات الدقهلية

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

المتهمة بقتل طفليها بالدقهلية: "مش طايقة جوزى وبحب واحد تانى"

مبروك عطية: تصفح الأزواج لـ "الفيسبوك" بعد صلاة العشاء إثم

أيام زمان

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

نجم الساعة

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

الصحة

"كيتو" يحارب ألزهايمر

رقم قياسي لمعدل الإنجاب بين السيدات اللاتي تخطين 50 عامًا

تسجيل حالات إصابة في الرئة بسبب السجائر الإلكترونية

الأسبرين علاج فعّال للصداع النصفى

الرئيس نيوز

قبل يوم من الانتخابات البريطانية.. "المحافظين" يتراجع أمام "العمال"

وفد برلماني يتفقد حقل ظهر في حضور وزير البترول

الدولار يسترد قرشين من خسائره

التوقيع على اتفاقية استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار

منوعات

بكين الدولة الأعلى عالميا في عدد الصحفيين المسجونين

تعرف على أغرب قصص السفر فى عام 2019

يخت فاخر يتحول إلى غواصة ليصبح "مخبأ سريا للغاية"

سر ظاهرة "هالة القمر" التى أثارت الغموض فى لندن

كشكول

"أمهات مصر": أولياء أمور المدارس الخاصة يعانون مع أبنائهم وعلى البرلمان حل مشكلاتهم

رئيس مجلس أمناء جامعة هيرتفوردشاير: تبادل أعضاء هيئة التدريس بفرعي الجامعة

عبد الغفار يؤكد استطاعته لتحقيق حلم الرئيس بجامعات العاصمة

بعد 4 أعوام.. حبل المشنقة ينقل مغتصب "طفلة البامبرز" إلى الدار الآخرة

إسلام سياسي

العمال.. ملف تحريضي جديد تقوده جماعة الإخوان الإرهابية

«أتباع إبراهيم أبوحسين»: شيخنا يأتى إليه علماء الأزهر والأوقاف ليتعلموا منه

كيف تضخمت ثروة أيمن نور بعد هروبه من مصر؟

عوض الحطاب: الاحتلال العثماني أسوأ من المغولي

مقالات الرأي
ماجد حبته
ولم يذهب تميم!
د.مينا بديع عبدالملك
فى جذور العلاقات المصرية - الإثيوبية الراسخة
منى رجب
الرياضة داخل المدارس.. والفنون أيضًا
ثروت الخرباوي
رجوع الشيخ الإخوانى إلى صباه
المزيد

الثقافة

حسام بدراوي يعلن عن انطلاق أول صالون ثقافي "أونلاين" في مصر

السعودي حمد بن عبد الله العمّاري يصدر "اقتصاد ما بعد النفط"

وزارة الثقافة تنعى محسن حلمي: "فن المسرح فقد أحد فرسانه"

3 أمسيات شعرية تجوب بورسعيد في مؤتمر أدباء مصر

صفحتنا ع الفيس بوك