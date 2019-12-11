السيسي: يمكن نقل احتياطي الطاقة الكهربائية إلى إفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نحن ليس لنا مستقبل وأمل بالقارة الإفريقية إلا بإقامة بنية أساسية متطورة تربط بين دول القارة سواء بالطرق البرية أو بالسكة الحديد أو بشبكات الربط الكهربائي"، مضيفا أنه إذا كان اليوم في آسيا الكيلو وات أقل من نصف الثمن لدينا في القارة، فذلك نتيجة لاستفادتهم من قدرات النقل المتاحة فيما بينهم.



وأضاف في كلمته اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى السلام والتنمية المستدامة بأسوان: "إن مصر لديها أكثر من 20% احتياطي من الطاقة الكهربائية متاح يمكن نقله لأشقائنا في إفريقيا إذا توفرت شبكة ربط كهربائي بيننا في إفريقيا وهو ما كان سيؤدي إلى إمكانية وصول الكهرباء للدول الإفريقية بتكلفة أقل".



وتابع: "على سبيل المثال لو كان هناك بنية أساسية مشتركة مباشرة بين مصر وتشاد لكان من السهل أن تحصل مصر على كل المنتجات التشادية وهو ما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين، مضيفا أن اتفاقية التجارة الحرة القارية ودخولها حيز النفاذ يعد أمرا جيدا في هذا السياق، ولكن إذا أردنا تنمية مستدامة قارية فليس أمامنا غير استكمال البنية الاساسية القارية".



وأوضح: "إن مصر كانت نموذجا مصغرا لما يحدث في إفريقيا، فقد تحركنا لتطوير وتأهيل البنية الأساسية في مصر بشكل ضخم مما أدى إلى خلق فرص عمل كبيرة لمواطنينا وتكثيف الجهود حتى تصبح الدول المصرية قادرة على الاستفادة الكاملة وتحقيق من مواردها وإمكانياتها، قيمة مضافة في مختلف المجالات ونسعى إلى تحقيقه في الدول الإفريقية".



وأضاف السيسي: "إن تجربتنا في تعاملنا مع التحديات الموجودة في مصر ويوجد مثيل لها في القارة الإفريقية، تؤكد أنه ليس لنا مسار غير التنمية المستدامة وتعزيز منظومة السلم والأمن".



ومضى يقول: "إذا كانت دول الساحل في إفريقيا تتحدث عما يمثله الإرهاب من تحدي كبير، فإن هذا التحدي ما زال قائما في مصر، ولكننا واجهنا الارهاب جنبا إلى جنب، وذلك بالتوزاي مع خطة طموحة لصالح التنمية المستدامة في مصر".



وذكر السيسي، أن الإرهاب سواء في مصر أو دول الساحل والصحراء، أو أي منطقة أخرى في القارة أو خارجها، يتطلب العمل الجماعي، مؤكدا استعداد مصر للعمل مع الأشقاء، والتعاون ما أمكن بالقدرات الاقتصادية المتاحة، لتقديم التدريب ونقل الخبرات وبعض المعدات والذخائر والأسلحة المتاحة للأشقاء في دول الساحل والصحراء، لمساعدتهم.